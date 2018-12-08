США призвали власти России немедленно освободить Льва Пономарёва

Соединенные Штаты призвали власти России немедленно освободить правозащитника Льва Пономарёва, отправленного под административный арест на 16 суток.
"77-летний защитник прав человека Лев Пономарёв был арестован и получил 16 суток тюрьмы из-за поста в соцсетях с призывом к мирному протесту" — говорится в твите Госдепартамента.
- 77-летнего Пономарёва арестовали на 25 суток в минувшую среду. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". По утверждению суда, правозащитник организовал мероприятие, написав о нём в своём Фейбсуке.
- Акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети" прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 28 октября. Акция в Москве была организована родителями обвиняемых — они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию, как того требует закон.
- Освободить Пономарёва призвали в Совете Европы и международной правозащитной организации Amnesty International. Пересмотреть решение об аресте также просила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов подчёркивал, что суд мог бы ограничиться штрафом, члены совета выступили против ареста. Член совета Екатерина Винокурова назвала приговор Пономарёву "негуманным, несоразмерным, неправосудным судилищем".
- 7 декабря суд в Москве сократил арест Пономарёву до 16 суток.
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