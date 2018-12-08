Великобритания в следующем году усилит военное присутствие в Эстонии

Великобритания проведёт ротацию войск и усилит своё присутствие в Эстонии в 2019 году, сообщает радиовещательная компания Эстонии ERR. На это решение не повлияет возможный выход страны из Европейского союза, заявил военный атташе британского посольства в Таллине Гэри Брукс.

В июле следующего года планируется организовать совместные учения британского Военно-морского флота с эстонскими сухопутными силами. Эти манёвры пройдут при поддержке британской авиации, сообщил Брукс. К совместным операциям с эстонской армией впервые будут подключены морские и воздушные силы: ранее учения проходили исключительно на суше.

В 2019 году с 10 до 20 увеличится число британских танков, дислоцированных в Эстонии. На время военных учений Kevadtorm ("Весенний шторм") британцы отправят в Эстонию разведывательные вертолеты Wildcat и боевые вертолеты Apache, а также истребители Eurofighter.

Вооружённые силы Эстонии насчитывают около пяти тысяч солдат, из которых почти половина — отбывающие воинскую обязанность срочники. Эстонская армия составлена из сухопутных и морских сил, военная авиация в стране отсутствует.

В связи с ростом напряжения между Россией и Западом после аннексии Крыма в 2014 году, в НАТО в прошлом году приняли решение о дислокации международных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. В рамках формирования батальонов в марте этого года в Эстонию прибыли 150 британских военнослужащих и около 50 французских солдат.