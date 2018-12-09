Ведущие дело Скрипалей детективы заподозрили Россию в двух убийствах

Британские детективы, занимающиеся делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заподозрили российские власти в причастности к двум убийствам, совершенным ранее в Англии. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в полиции.

По данным Скотланд-Ярда, поездки предполагаемых российских разведчиков в Соединенное Королевство совпали со случаями смертей бизнесменов Александра Перепеличного и Скотта Янга. В желудке Перепеличного, скончавшегося в 2012 году, были найдены следы ядовитого растения. Янг умер в 2014 году, выпав из окна своей квартиры в Лондоне.

По данным газеты, оба дела получат статус "подозрительных" после опроса свидетелей.

44-летний Перепиличный умер в Лондоне после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали наличие в его организме следов редкого яда растительного происхождения. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В Британии Перепиличный проживал на основании политического убежища.

Смерть Янга до настоящего момента не вызывала у полиции подозрений. По данным BuzzFeed, он являлся бизнес-партнером Бориса Березовского.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте подверглись воздействию сильнодействующего яда "Новичок". Они выжили после долгого лечения. Британские власти обвинили российские спецслужбы в покушении на Скрипалей и приняли комплекс мер в отношении Москвы. Как сообщалось накануне в прессе, премьер-министр страны Тереза Мэй утвердила список из шести российских олигархов, давление на которых должно помочь ограничить возможности Кремля.