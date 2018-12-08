Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Великобритания надавит на Усманова, Абрамовича и Дерипаску в ответ на атаку в Солсбери

Владимир Путин и Алишер Усманов

Британская разведка составила список российских олигархов, давление на которых поможет ограничить возможности Кремля. По данным английской газеты The Telegraph, спецслужбы страны введут ограничения против шести бизнесменов, которых считают связанными с Владимиром Путиным. В их числе — владелец USM Holdings Алишер Усманов, возглавлявший список самых богатых британцев и самый богатый израильтян Роман Абрамович. Правительство Великобритании постарается ухудшить ведение людьми из списка бизнеса по всему миру.

  • В список, составленный британской разведкой для правителства стран вошли Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Список одобрен премьер-министром Терезой Мэей и будет передан союзникам Великобритании.

— Усманов неоднократно назывался самым богатым российским бизнесменом, в 2013 году газета Times признала его самым богатым британцем. В Британии он до августа был совладельцем лондонского клуба "Арсенал", BBC Panorama предполагали, что Усманов может контролировать футбольный клуб "Эвертон".

— Роман Абрамович — самый богатый гражданин Израиля и владелец лондонского клуба "Челси".

— Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги регулярно попадают в список самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Аркадий Ротенберг с юношеских лет дружит с Владимиром Путиным.

  • Правительство Британии попытаются ограничить возможность этих бизнесменов свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах странах мира, утверждает источник The Telegraph в британском правительстве. Их финансовые активы будут подвергнуты дополнительной проверке.
  • В британском правительстве предполагают, что бизнесмены из списка вовлечены в выполнение распоряжений Кремля, а их деньги могут использоваться в интересах российского государства.
  • Создание проблем для российских бизнесменов — один из ответов Великобритании на инцидент в английском Солсбери. 4 марта там были отравлены бывший британский шпион в Российском Главном разведывательном управлении Сергей Скрипаль и его дочери Юлия. Британское следствие считает, что на них совершили покушение российские офицеры военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
  • Новость дополняется

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG