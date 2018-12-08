Британская разведка составила список российских олигархов, давление на которых поможет ограничить возможности Кремля. По данным английской газеты The Telegraph, спецслужбы страны введут ограничения против шести бизнесменов, которых считают связанными с Владимиром Путиным. В их числе — владелец USM Holdings Алишер Усманов, возглавлявший список самых богатых британцев и самый богатый израильтян Роман Абрамович. Правительство Великобритании постарается ухудшить ведение людьми из списка бизнеса по всему миру.

В список, составленный британской разведкой для правителства стран вошли Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Список одобрен премьер-министром Терезой Мэей и будет передан союзникам Великобритании.

— Усманов неоднократно назывался самым богатым российским бизнесменом, в 2013 году газета Times признала его самым богатым британцем. В Британии он до августа был совладельцем лондонского клуба "Арсенал", BBC Panorama предполагали, что Усманов может контролировать футбольный клуб "Эвертон".

— Роман Абрамович — самый богатый гражданин Израиля и владелец лондонского клуба "Челси".

— Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги регулярно попадают в список самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Аркадий Ротенберг с юношеских лет дружит с Владимиром Путиным.