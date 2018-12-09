На акциях протеста во Франции задержаны более 1700 человек

В ходе масштабных акций протеста во Франции в субботу были задержаны 1723 человека, передает агентство France-Presse. Большая часть из них задержана в Париже, где произошли наиболее крупные стычки манифестантов с полицией. Сообщается о 1200 арестованных.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, у многих задержанных полиция изымала бейсбольные биты и прочее снаряжение и даже оружие.

В уличных акциях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек. Порядок на улицах Парижа обеспечивали 8 тысяч полицейских – значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несли 89 тысяч полицейских.

В субботу в центре Парижа на Елисейских полях и соседних улицах произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации так называемых "жёлтых жилетов". На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что полиция применяет слезоточивый газ. По официальным данным, 118 человек пострадали.

Движение "жёлтых жилетов", начавшееся как протест против повышения тарифов на топливо, переросло в массовые беспорядки. Несмотря на то что власти пошли на уступки митингующим, демонстрации не прекратились и продолжились уже в качестве несогласия с общей политикой Эммануэля Макрона. Руководство страны заявило, что протест "оседлали" радикальные активисты правового и левого толка.

В субботу были закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи а также популярные торговые центры. Укреплены подступы к президентскому дворцу. У здания парламента размещены бронированные машины. В нескольких городах страны и в Монако отменены футбольные матчи.