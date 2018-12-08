В Париже начались столкновения, задержаны более 500 человек

В центре Парижа на Елисейских полях и соседних улицах начались столкновения между полицией и участниками демонстрации так называемых "жёлтых жилетов".

На кадрах видеотрансляции и на видео, размещенных в социальных сетях, видно, что полиция применяет слезоточивый газ. Агрессивно настроенных участников акции протеста задерживают, отбирая у них бейсбольные биты и другое снаряжение.

Всего, по данным французской полиции, задержаны более 500 человек, причём около половины из них были задержаны ещё до начала акции протеста.

Демонстрации проходят и в других городах Франции. Сообщается, что на севере страны в районе Кале протестующие перекрыли шоссе, ведущее к Евротоннелю на Британские острова.

Власти перед началом сегодняшних акций предупреждали об угрозе беспорядков и заявляли, что примут все законные меры для их подавления. В столице Франции были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Порядок на улицах Парижа обеспечивают 8 тысяч полицейских — значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.

Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры. Укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.

Движение "желтых жилетов" началось как протесты против повышения тарифов на топливо. Власти впоследствии отказались от этого шага, однако демонстрации продолжаются — их участники протестуют против экономической политики президента Эммануэля Макрона в целом. Власти предупреждают, что протесты "оседлали" радикальные, крайне правые и крайне левые активисты.