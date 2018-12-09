Порошенко просит главу УПЦ (МП) помочь освободить моряков

Президент Украины Пётр Порошенко обратился с просьбой о помощи в освобождении арестованных Россией после захвата трёх кораблей в Чёрном море 24-х украинских военнослужащих к главе Украиснкой православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Онуфрию.

Об этом заявил сам Порошенко, его слова приводит официальный сайт президента Украины. Порошенко уточнил, что говорил с Онуфрием дважды - в пятницу и в субботу - и попросил его связаться с Москвой, чтобы, по его словам, "по линии церкви совершить те действия, которые необходимы для освобождения" моряков. Президент Украины подчеркнул, что будет использовать все возможности для того, чтобы добиться их освобождения. Комментариев Онуфрия и УПЦ (МП) пока не последовало.

Украина обвиняет Россию в захвате военных моряков, которых она считает военнопленными. Украинские военнослужащие содержатся в СИЗО в Москве, их обвиняют в незаконном пересечении границы. ФСБ России утверждает, что их нельзя считать пленными, поскольку между Украиной и Россией нет войны.

15 декабря в Киеве должен пройти объединительный собор украинских православных церквей, на котором должна быть создана единая Украинская православная церковь, которая получит автокефалию от Константинопольского патриархата. УПЦ (МП) и лично Онуфрий, однако, отказались участвовать в этом соборе. Синод УПЦ (МП) обвинил власти Украины в давлении. Сообщалось, что ряд священников церкви в последнее время вызывался на допросы, а в резиденции настоятеля Киево-Печерской лавры прошли обыски по уголовному делу о разжигании межрелигиозной вражды.