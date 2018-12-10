Блок Пашиняна одержал победу на парламентских выборах в Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" одержал победу на внеочередных выборах в стране, набрав более 70 процентов голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Армении по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

В парламент также прошли партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", получившие 8 и 6 процентов голосов – соответственно. Бывшая правящая Республиканская партия Армении не будет представлена в парламенте. Она не смогла преодолеть барьер в 5 процентов, получив только 4,7 процента голосов.

В выборах в Армении участвовали девять партий и два предвыборных блока. Итоговая явка избирателей составила 48,6 процента.

Пашинян возглавил правительство Армении в мае после массовых акций протеста. В середине октября он подал в отставку. В начале ноября президент Армении распустил парламент и подписал указ о внеочередных выборах. Это произошло после того, как законодательное собрание страны дважды отклонило кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

За то время, пока Пашинян возглавлял правительство, он успел заменить всех губернаторов в стране, начал антикоррупционную кампанию и добился увеличения налоговых поступлений. Сторонники политика уверены, что с помощью контролируемого парламента ему удастся провести реформы в Армении.