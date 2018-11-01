Национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра страны, сообщает Армянская служба радио Свобода. Согласно конституции страны, парламент будет распущен, в декабре в стране должны состояться внеочередные выборы. Этого добивался бывший премьер-министр страны Никол Пашинян.

Парламентское голосование за кандидатуру премьер-министра состоялось в четверг, 1 ноября. Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут Пашинян. За его кандидатуру не проголосвал ни один из депутатов. Против — тоже. 13 человек воздержались.

Самая многочисленная фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна. Одна из фракций воздержалась. Две фракции перед голосованием заявили, что не будут в нём участвовать.

16 октября Пашинян объявил о своей отставке с должности главы правительства. Он совершил этот шаг для проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена Республиканской партией предшественника Пашиняна на посту премьера — Сержа Саргсяна.

В конце сентября блок премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" одержал убедительную победу на состоявшихся выборах в Совет старейшин — муниципалитет Еревана. Из 65 мандатов в Совете старейшин "Мой шаг" получил 57. Это дает сторонникам премьер-министра уверенность в удачном для них исходе досрочных парламентских выборов.