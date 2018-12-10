Мечтать не вредно. Владимир Голышев - о "Мосфильме" и Голливуде

Владимир Путин сделал доброе дело – организовал для девочки Вероники экскурсию на «Мосфильм», а потом позвонил и спросил о впечатлениях. Девочка Вероника – участник проекта «Мечтай со мной», о котором Путин узнал в ходе посещения форума добровольцев. Президенту там показали специальный стенд с конвертами, в которых находились письма с пожеланиями тяжелобольных детей. Путин наугад взял один – в нём и оказалась мечта девочки Вероники «увидеть кино изнутри». И Путин, как добрый волшебник, сделал сказку былью.

Возможно, в ходе визита девочки Вероники на «Мосфильм», генеральный директор киностудии Карен Шахназаров рассказал ей о наболевшем – о том, какой невосполнимый урон российской киноиндустрии наносят американские империалисты. Громкое заявление на этот счёт Шахназаров сделал в аккурат накануне визита маленькой мечтательницы. Он, в частности, предложил заменить в российском прокате американские фильмы какими-нибудь другими.

«На российском рынке практически невозможно встретить ни китайских картин, ни индийских, ни европейских, ни латиноамериканских», - посетовал Шахназаров в эфире радиостанции «Говорит Москва». Мол, с американскими картинами «невозможно сражаться». Сражаться с китайскими фильмами, очевидно, будет полегче. Хотя с другой стороны, у Китая есть чему поучиться. «Насколько я помню, там больше 25 картин иностранных вообще нельзя прокатывать, – восхищается сдержанностью китайских коллег Шахназаров. - И, надо сказать, благодаря этому во многом, они создали кинематографию, которая 700 фильмов сегодня производит. То же самое и в Индии».

Ему вторит Никита Михалков по странному стечению обстоятельств сделавший аналогичное громкое заявление на церемонии вручения премии «Событие года». «Мы слишком много денег отдаём людям, которые нас не уважают, - констатировал прижимистый мэтр. – Почему мы должны их кормить?!» Но в качестве положительного примера Михалков почему-то привёл не Китай, который нас «уважает», а Францию страну-члена НАТО: «Если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино», Кто бы спорил! Разве во Франции было кино до «дозирования»?! Морщинистый Жан-Поль Бельмондо, смазливый Алан Делон, лысый Луи де Фюнес, кучерявый Пьер Ришар, Брижит Бардо со своей вульгарной «бабетой», Катрин Денёв со своими шербурскими зонтиками, Годар, Трюффо, Шаброль, Лелуш… В общем, не о чем вспомнить. А теперь-то как всё поднялось! Как на дрожжах.

в Голливуде Веронике было бы интереснее, но у Путина для неё есть только «Мосфильм»

Между тем, российским прокатчикам не до смеха. В этом году Минкульт дважды заставлял их переносить премьеру супергероического голливудского блокбастера «Мстители: Война бесконечности», который мог отвлечь россиян от «великого фильма о великой победе» - «Движение вверх». Та же участь постигла и медвежонка Паддингтона, которому также не позволили выйти на экраны в срок. Дважды отложенные «Мстители» всё равно возглавили список самых кассовых фильмов года, но осадок остался. В этих условиях заявления Михалкова и Шахназарова, подкреплённые своевременным визитом девочки Вероники в павильоны «Мосфильма» – своего рода «черная метка» для прокатчиков.

Российский кинопрокат в последнее время теряет по 20% в год. Одни зрители предпочитает смотреть кино в интернете, у других не хватает денег на традиционный досуг. Даже небольшие ограничения на прокат американских блокбастеров могут обрушить индустрию. Поклонникам миров Marvel нужны именно «Мстители» - на отечественный суррогат, вроде «Защитников», они не пойдут. И ребёнок, который ждал «Паддингтона-2» или «Фантастических тварей-2», на очередного «илью муромца» не согласится. Тем более, что сегодня можно посмотреть любой фильм, не выходя из дома, а попкорн вполне можно сделать в микроволновке.

Но влиятельным лоббистам, вроде Михалкова и Шахназарова, эти зловещие расклады до лампочки. Для них введение ограничений на американские фильмы – в первую очередь, надёжная гарантия притока бюджетных средств в отечественно кинопроизводство. А прокатная судьба продукции – дело десятое. Даже если обанкротятся все кинотеатры в России, киношники не пострадают. Потому что деньги на производство уже освоены. А публика, как известно – дура. Что с неё взять? Тот же Михалков после провала очередного «шедевра» лишь укорял население за «низкий культурный уровень» и вскоре получал новые суммы на новый «шедевр», который нужен зрителям не больше предыдущего.

Однако во всём этом есть и хорошая новость: у девочки Вероники сбылась мечта. Конечно, в Голливуде ей было бы интереснее. Но у Путина для неё есть только «Мосфильм».

Владимир Голышев – публицист и драматург

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