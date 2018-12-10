Военная прокуратура проверяет поставщика продуктов для Росгвардии

Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют единственного поставщика продовольствия Росгвардии. Об этом сообщает РБК. Закупкам продуктов для этого ведомства по завышенным ценам было посвящено расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По данным издания, проверка началась после обращения ФСБ, которое было направлено ещё в мае под грифом "Для служебного пользования". В нём сообщалось, что единственный поставщик Росгвардии и его подрядчики "незаконно завысили цену". Так, только по закупке сарделек и сосисок в рамках госконтракта цена была завышена на сумму 3,4 миллиона рублей. Это произошло после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии стала компания "Дружба народов", отмечается в письме ФСБ. Федеральная антимонопольная служба завела дело.

Компания "Дружба народов" стала единственным поставщиком продуктов для Росгвардии после просьбы главы ведомства Виктора Золотова к президенту Владимиру Путину в 2017 году, якобы для улучшения качества питания военнослужащих. Общий объем контрактов между Росгвардией и "Дружбой народов" составляет 8 миллиардов рублей, почти пять миллиардов рублей уже оплачены.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о поставках продуктов для Росгвардии. В нём утверждалось, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей. В нём также отмечалось, что собственник предприятия "Дружба народов", российский бизнесмен Борис Кантемиров, связан с главой Росгвардии – он работал начальником Центрального архива ведомства. В ФБК предположили, что Кантемиров – подставной собственник комбината.

В сентябре начальник Росгвардии вызвал Навального, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную". После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался.