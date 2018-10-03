Комбинат из расследования о Росгвардии подал на Навального в суд

Крымский мясокомбинат "Дружба народов", фигурировавший в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о завышенных ценах при поставках продовольствия Росгвардии, подал в суд на Алексея Навального.

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 1 октября, но к производству пока не принят.

В расследовании ФБК, опубликованном в августе, говорилось, что после того, как в 2017-м году мясокомбинат стал единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, закупочные цены неоправданно выросли.

В нем также отмечалось, что собственник предприятия, российский бизнесмен Борис Кантемиров, связан с главой Росгвардии Виктором Золотовым – он работал начальником Центрального архива ведомства. В ФБК предположили, что Кантемиров – подставной собственник комбината.

Ранее из-за этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором пообещал сделать из него "отбивную".

В среду же стало известно, что Счетная палата пообещала учесть информацию ФБК о поставках продуктов Росгвардии в рамках плановых проверок в 2019-м году.

Сам Алексей Навальный в данный момент отбывает 11-й в своей жизни административный арест – в этот раз по обвинению в организации акции против пенсионной реформы 9 сентября в Москве. Без учета нынешнего 20-дневного срока он провел в спецприемниках 172 дня.