СМИ: вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России – российской военной разведки (бывшего ГРУ). Об этом сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники. Назначение состоялось в конце минувшей недели, уточнил собеседник "Интерфакса".

Костюков исполнял обязанности главы военной разведки после смерти его предшественника генерал-полковника Игоря Коробова 21 ноября.

По информации СМИ, Костюков фактически возглавил управление еще летом этого года из-за проблем со здоровьем у Коробова, который был болен раком. Он же принимал президента России Владимира Путина во время торжественного празднования 100-летия ГРУ 2 ноября. Коробов на нём уже не присутствовал.

Игорю Костюкову 57 лет. Он окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Он принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии. Ему присвоено звание Героя России. Вице-адмирал Костюков находится под американскими санкциями в связи с предполагаемым вмешательством в выборы в США в 2016 году.

В ряде стран мира в последнее время российскую военную разведку обвиняли в преступлениях, в том числе хакерских атаках и попытках вмешательства в политический процесс. Наиболее громкое обвинение - в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте этого года.​