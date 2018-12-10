Главный редактор "МБХ медиа" обвинила Роскомнадзор в давлении

Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло обратилась к главе Роскомнадзора Александру Жарову с отрытым письмом, опубликованным в Фейсбуке. Она подвергла критике недавнюю блокировку сайта "МБХ медиа" в России и высказала беспокойство из-за предполагаемого давления на другие издания. Она считает незаконным запрет ресурса "МБХ медиа" на домене mbk.news.

Власти обосновывают свое решение тем, что этот интернет-адрес является "зеркалом" заблокированного в феврале mbk.media. Куцылло, однако, подчеркивает, что речь идет о разных сайтах. По её словам, Роскомнадзор пытается бороться не только с неугодной ему информацией, но и с самими с названиями интернет-ресурсов. "Означает ли это, что Роскомнадзор пытается ввести в практику в нашей стране запрет на профессию?" — пишет Куцылло.

Журналистка напомнила, что ведомство до сих пор не разблокировало сайт mbk.media, несмотря на то, что оттуда была удалена вся информация. Она заявляет, что действия Роскомнадзора действующему законодательству. В настоящее время при переходе на mbk.media из сектора, неподконтрольного Роскомнадзору, пользователи видят белое окно с надписью "Здесь ничего нет".

Главред заявила о развернутой кампании против "Медузы", телеканала "Дождь", "Новоай газеты" и издания The Insider. Куцылло призвала Александра Жарова рассказать, причастен ли он ограничительным мерам против названных СМИ.

6 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт mbk.news на территории России по решению Генпрокуратуры. Основатель проекта МБХ медиа – Михаил Ходорковский. Связанный с ним сайт "Открытой России" также находится в реестре запрещённых.