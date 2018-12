В ритме вуду. Артемий Троицкий изучает швейцарские безобразия

Хедлайнеры девяносто пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – веселые музыканты, издающие свои произведения на производственных мощностях неистового швейцарского лейбла Voodoo Rhythm. Рок-критик Артемий Троицкий профессионально разъясняет, как грамотно смешивать веселое и неистовое.

На протяжении многих веков Швейцария остается оазисом тишины и спокойствия в бурлящей Европе. Повсюду гремели войны, полыхали революции, разражались кризисы, а Швейцарию охраняли волшебные гномики, и там, как кажется со стороны, было и есть спокойно, мирно и зажиточно. Самое тихое и чинное местечко высокогорной конфедерации – ее столица, маленький Берн. И именно там, среди бюрократов и часовщиков, нагло расположился центр не только швейцарского, но и европейского экстремального рок-н-ролла: фирма грамзаписи и концертное агентство Voodoo Rhythm, "Ритм вуду" в русском переводе.

Бит (судя по всему, настоящее имя!) Целлер родился в 1967 году, в 1986-м собрал свою первую группу, The Monsters. В 1992-м основал у себя на малой родине рекорд-лейбл Voodoo Rhythm, а самого себя тем временем переименовал в Преподобного Битмена (Reverend Beat-Man). С тех пор жизнь самого необычного обитателя кантона Берн не сильно изменилась: он практически в одиночку рулит лейблом, организует концерты для подопечных артистов, подрабатывает диджеем, выступает солистом и гитаристом в нескольких группах. Но главное, пожалуй, то, что вокруг швейцарского энтузиаста сложился и закрутился целый музыкальный интернационал отщепенцев и маргиналов. Я бы назвал это так: "трэш-интернационал".

Reverend Beat-Man & The New Wave. "Ты меня достал"

В стилистическом отношении адепты секты Битмена не однородны, но достаточно близки друг к другу: это блюз, рок-н-ролл, панк-рок, гараж-рок, свинг, буги-вуги. Но всё это обязательно с приставками "экстремальный" или "трэшевый". Если блюз, то самый "грязный", если рок, то самый примитивный, если панк, то самый хаотичный, если "гараж", то самый дикий... Некоторые артисты из паноптикума Битмена воспринимаются, скорее, как курьёз типа "такого вы ещё не слышали"; некоторые представляют собой реальную ценность. На мой вкус, лучшая из находок Преподобного – его земляки, знаменитые культовые Dead Brothers (трек "Чёрные мотыльки" из их новейшего альбома "Тоска" звучал на "Свободе" пару месяцев назад). Свой стиль "Братья" называют "похоронный блюз" – и это, действительно, больше всего похоже на блюз и шансон (французский, разумеется) в исполнении похоронного оркестра.

Trixie & The Trainwrecks. "Каждому хочется на небеса"

Значительную часть каталога Voodoo Rhythm занимают записи самого неутомимого Битмена – сольные, с "Монстрами", с "Неверующими", с "Храмом герпеса"(!)... Самая свежая команда Преподобного, с американской певицей Николь Гарсиа, Марио Бутковичем из Боснии и участниками Dead Brothers, называется просто New Wave. Среди других пополнений трэш-коллекции – феерически энергичный неаполитанский дуэт The Devils; осевшая в Берлине калифорнийка Трикси Сарратт и её "Обломки Рухнувшего Поезда"; бельгийский блюзовый дуэт "Громила Мат и Лорд Бенардо" (альбом называется "Снимай с себя всю одежду").

The Devils. "Красная могила"

Я доверяю безошибочному чутью Бита Целлера и стараюсь не проходить мимо релизов его кустарного лейбла: знаю, что, даже если музыка окажется малопригодной для слушания, тут всегда будет над чем посмеяться. Целостное восприятие продукции "Ритмов Вуду" невозможно без фирменного дизайна лейбла – веселейшей смеси комиксов 50-х, мексиканского "Дня мёртвых" и панк-эстетики 70-х. Вовсе не случаен девиз фирмы Преподобного Битмена – "Эти пластинки испортят любую вечеринку".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 95):

1. Wolf Alice (UK). Yuk Foo, LP Visions of a Life

2. Escape-Ism (USA). Walking in the Dark. LP Introduction to Escape-ism

3. Ammar 808 ft. Mehdi Nassouli (Tunisia/Marocco). Sidi kommi, LP Maghreb United

4. Celebration (USA). Sacred Clown, LP Wounded Healer

5. Reverend Beat-Man & The New Wave (Switzerland/USA/Bosnia). I Have Enough, LP Blues Trash

6. Reverend Beat-Man & The New Wave (Switzerland/USA/Bosnia). Lans uns Liebe machen, LP Blues Trash​

7. Trixie & The Trainwrecks (USA/UK). Everybody Wants to Go to Heaven, LP 3 Cheers to Nothing

8. Selwyn Birchwood (USA). Heavy Heart, LP Pick Your Poison

9. The Devils (Italy). Red Grave, LP Iron Butt

10. The Goon Mat &. Lord Benardo (Belgium). Voodoo Got me, LP Take off your Clothes

11. Trio-Da-Kali &. Kronos Quartet (Mali/USA). Ladilikan, LP Ladikalan

12. Watter (USA). Shadow Chase, LP History of the Future

13. Hater (Sweden). Penthouse, EP Red Blinders

14. Flamingods (UK). Gojira, LP Majesty