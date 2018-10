Все или ничего. Артемий Троицкий освежает русский рок

Главные герои и персонажи восемьдесят девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – суровые и веселые российские рокеры, представители так называемого музыкального мейнстрима. Рок-критик Артемий Троицкий дирижирует на параде-алле отечественных исполнителей, несмотря на то что в его программе артисты из России далеко не самые главные.

На глобальной рок/поп/этно-сцене Россия – страна не слишком заметная, мягко говоря (чего не скажешь, кстати, о классической музыке, в этой сфере отечественные исполнители по-прежнему на высоте). Тем не менее, по понятным причинам, и у меня, и у многих отношение к музыке родной страны особое. Можно сказать, привилегированное. На этом (справедливом, на мой взгляд) основании я запускаю серию из четырех передач, посвященных современной российской рок-музыке: "классики", мейнстрим, "сердитые молодые люди", экспериментаторы. Начнем с самого "неочевидного" сегмента – мейнстрима.

К мейнстриму я отношу успешные рок-группы, завоевавшие популярность еще в 1990-е годы и с тех пор ее не теряющие. Они активно выступают – в больших клубах, а иногда и на спортивных аренах, не брезгуют, как правило, и "корпоративами"; регулярно выпускают новые альбомы и видеоклипы, часто играют для русскоязычной диаспоры в Европе и Америке. Самые заметные представители этой когорты – "Мумий Тролль", "Сплин", Би-2", Земфира, "Ленинград", "Ногу свело!" И музыка, и лирика – вполне качественные. В стилистическом отношении все вышли из "новой волны" и ее производных, а также брит-попа. В отличие от предшественников ("классиков русского рока") и новейшего поколения, лидеры мейнстрима никак не комментируют текущие политические события и актуальные социальные проблемы. Возможно, потому что у них, с одной стороны, нет протестного заряда "восьмидесятников", а с другой, в отличие от нынешнего радикального молодняка, им есть что терять: эфиры, корпоративы, госзаказы... А может, они просто по натуре аполитичны.

"Мумий Тролль" с композицией "Все или ничего"

"Мумий Тролль", при всей их кажущейся легковесности и "попсовости", одна из самых интересных и неожиданных групп в истории российского рока. Подобно Виктору Цою и "Кино", Илье Лагутенко удается органично соединять комфортную мелодическую стихию "поп" и роковый драйв. Правда, там, где у Цоя страсть и отчаяние, Лагутенко уводит в тотальную иронию и грустный нигилизм. Что идеально демонстрирует новая песня с блестящим рефреном: "Все или ничего: ни этого, ни того!"

Ногу Свело! – "Ты судак"

Московская группа "Ногу свело!" по духу близка "Мумий Троллю": та же ирония, только более жесткая, на грани цинизма; тот же прекрасный поп-потенциал – многие песни Максима Покровского становились клубными хитами. В том числе и свежеиспеченные "Ты судак" и "Русский алфавит", которые на радио приходилось "забибикивать". На мой взгляд, если бы эти две группы появились (и, соответственно, их лидеры родились) на двадцать лет позже, они имели бы реальные шансы пробиться на мировой рок-сцене. Кстати, Лагутенко сейчас проводит большую часть жизни в Лос-Анджелесе, а Покровский – в Нью-Йорке.

Группа НОМ с песенкой "Раньше было лучше"

Петербургский НОМ к мейнстриму относится, скорее, формально – в силу своей славной и заслуженной биографии. Группа возникла в самом конце 1980-х, когда аббревиатура имела все основания для толкования как "Неформальное Объединение Молодежи". С тех пор музыканты записали пару десятков прекрасных альбомов, сняли полдюжины игровых (!!!) фильмов и несметное количество видео. В составе коллектива – солист Женевской оперы Александр Ливер, популярнейший российский художник Коля Копейкин, режиссер-концептуалист Андрей Кагадеев. Стиль НОМ не имеет аналогов; я назвал бы его "авангардно-дадаистическое русское кабаре". Вообще-то, это, пожалуй, моя любимая питерская группа, и я обязательно посвящу ей отдельную программу.

"Бомж-трио" и Чак Берри

"Бомж-трио" собралось всего три года назад, но в эту то ли "супергруппу", то ли капустник вошли знаменитый гитарист Сергей Воронов (Crossroads, "Неприкасаемые") и Нэш, лидер группы Blast, одной из немногих российских рок-банд, имевших ощутимый успех в Англии. Интересно, что оба впервые запели на русском. Репертуар – традиционная уличная музыка с уклоном в сатиру и черный юмор. До настоящего бомжевания музыкантам далеко, однако тенденция налицо.

