Чеченский правозащитник Титиев ещё три месяца будет под арестом

В Чечне Шалинский городской суд продлил до 22 марта 2019 года арест руководителю чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву.

Ранее суд отказался отпустить правозащитника под поручительства главы благотворительного фонда "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского. Судья согласилась с прокурором, которая усомнилась в способности поручителей обеспечить "надлежащее поведение" Титиева за пределами СИЗО, особенно "учитывая тяжесть вменяемого ему преступления". При этом, отказав в ходатайствах, она заявила, что руководствуется "внутренним убеждением, законом и совестью".

Главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере.​

Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что его арест связан с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.