Суд вновь отказался отпустить главу "Мемориала" в Чечне

В Чечне Шалинский городской суд вновь отказался освободить главу республиканского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Отпустить его под личное поручительство просили правозащитник Светлана Ганнушкина и лидер "Яблока" Григорий Явлинский, сообщает "Новая газета".

Ганнушкина в своём ходатайстве, которое зачитала прокурор, подчеркнула, что знает Титиева как "честнейшего и порядочнейшего человека, всю свою жизнь отдавшего защите и спасению людей".

Явлинский в суде отметил, что Титиев помогал жителям Чеченской республики "в самые тяжёлые военные годы, много раз рискуя собственной жизнью".

Обвинение сочло, что Ганнушкиной и Явлинским "двигают исключительно субъективные, дружеские чувства". Судья отказала в обоих ходатайствах, заявив, что руководствуется "внутренним убеждением, законом и совестью".

Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере.​

Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что его арест связан с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.