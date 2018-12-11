В Москве полицейского осудили на 13 лет по статье о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего участкового Алексея Житнюка. Полицейского признали виновным в государственной измене, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

На уголовном деле стоит гриф "совершенно секретно", оно рассматривалось в закрытом режиме. Ровно год назад агентство "Росбалт" сообщало, что Житнюка задержали сотрудники ФСБ и что его подозревают в шпионаже в пользу США.

Источник "Росбалта" утверждал, что Житнюк передавал некую информацию о российском военно-морском флоте Центральному разведывательному управлению США.

Дело Житнюка также связывали с задержанием по обвинению в шпионаже норвежца Фроде Берга. Адвокат последнего Илья Новиков заявил, что его подзащитного задержали в одно время с Житнюком, но кроме этого их дела ничто не связывает.