В Москве открыли памятник Александру Солженицыну

В Москве во вторник открыли памятник Александру Солженицыну. Скульптуру установили в сквере на улице Солженицына в Таганском районе российской столицы.

Открытие памятника приурочили к сотой годовщине со дня рождения писателя. В церемонии участвовал президент России Владимир Путин.

Год назад на Тверской улице в Москве открыли мемориальную доску Александру Солженицыну. Памятный знак установили на стене дома, в котором писатель жил на момент ареста в 1974 году после выхода книги "Архипелаг ГУЛАГ".

Александр Солженицын, бывший узник сталинских лагерей, получил известность как писатель, публицист и общественный деятель, выступавший с резкой критикой советских властей и проводимой ими политики. В 1970 году он удостоился Нобелевской премии по литературе, которую получил в 1974 году, после высылки из СССР, связанной с обвинениями в антисоветской деятельности. Наиболее известный труд Солженицына - "Архипелаг ГУЛаг", исследование о массовых репрессиях в СССР. Солженицын жил в США и вернулся в Россию в 1994 году.

Солженицын умер 3 августа 2008 года в Москве. В том же месяце его имя присвоили бывшей Большой Коммунистической улице в Таганском районе. Первый памятник писателю в России был открыт в 2013 году в Белгороде. В 2015 году памятник установили во Владивостоке.