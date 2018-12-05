Зеркало русской контрреволюции. Эфир в 21:05

Юбилей крупнейшего русского писателя 20 века ставит множество вопросов. Какова была роль Солженицына и "Архипелага ГУЛАГ" в развале СССР? В какой степени его консервативные взгляды воплотились в путинской России? И закончилась ли с ним эпоха "великих писателей земли русской"?

Гости программы - Даниил Цыганков, доцент ВШЭ, и Михаил Голубков, профессор МГУ. Эфир в 21:05.