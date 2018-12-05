Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Зеркало русской контрреволюции. Эфир в 21:05

Смотреть комментарии

К столетию Александра Солженицына

Юбилей крупнейшего русского писателя 20 века ставит множество вопросов. Какова была роль Солженицына и "Архипелага ГУЛАГ" в развале СССР? В какой степени его консервативные взгляды воплотились в путинской России? И закончилась ли с ним эпоха "великих писателей земли русской"?

Гости программы - Даниил Цыганков, доцент ВШЭ, и Михаил Голубков, профессор МГУ. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG