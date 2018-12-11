Тереза Мэй отправилась к Меркель в поисках помощи

Голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о выходе Британии из ЕС должно состояться до 21 января.

Об этом заявил во вторник в Палате общин министр по делам Брекзита Робин Уокер.

Голосование было назначено на сегодня, однако накануне правительство Терезы Мэй перенесло его - под угрозой неминуемого поражения. Большинство членов парламента отказываются поддержать соглашение - одних (как оппозиционных лейбористов, так и часть консерваторов) не устраивают его условия, другие выступают против выхода из ЕС и призывают к повторному референдуму по Брекзиту.

Выступая накануне в парламенте, Мэй заявила, что попытается в ходе переговоров с лидерами ЕС добиться поправок к соглашению. Во вторник она отправилась в экспресс-турне по континенту. В Берлине она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидается и её встреча в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Лидеры ЕС, однако, ранее дали понять, что не намерены менять согласованный ранее текст документа об условиях Брекзита. Представитель Европейской комиссии заявила: "Жан-Клод Юнкер, глава Европейской комиссии, ранее называл достигнутое соглашение единственно возможным и ныне подтверждает эту свою оценку".

На вопрос о том, что будет, если британский парламент в конце концов отвергнет соглашение, министр Уокер заявил, что правительство намерено в ближайшее время опубликовать план действий на этот случай.

Официально намеченная дата выхода Британии из ЕС - 29 марта 2019 года.