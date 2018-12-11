В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области неизвестные разбили установленную накануне мемориальную доску писателю Александру Солженицыну.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главного редактора местной газеты "Афиша" Дмитрия Сахарова. Сообщение о вандализме появилось и в местном паблике ВКонтакте.

Error rendering VK.

Доска была установлена к 100-летию со дня рождения писателя, который в 1950-е годы после возвращения из ссылки преподавал в школе во Владимирской области. "Конструкция была изготовлена из закаленного стекла, и разбили ее в хлам, то есть били, зная, как разбить. Стекло рассыпалось в крошку", — рассказал Сахаров. По его словам, доску восстановят.

Во Владивостоке несколько лет назад местный активист-сталинист прикрепил к памятнику Солженицыну табличку "Иуда".

В Москве 11 декабря открыли памятник Александру Солженицыну в сквере на улице, которая носит его имя. В открытии участвовал президент России Владимир Путин.

Александр Солженицын - писатель, лауреат Нобелевской премии, бывший узник сталинских лагерей, критик коммунистического режима. В 1974 году советские власти выслали его из СССР, в Россию он вернулся спустя 20 лет. Солженицын умер в 2008 году. Отрывки из его исследования "Архипелаг ГУЛаг" включены в школьную программу.