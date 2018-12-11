"России на нас плевать". Споры Праги и Москвы о военных захоронениях

Министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту властям Чехии – о том, что считает нецелесообразной ежегодную встречу межправительственной комиссии в рамках выполнения соглашения о военных захоронениях. В этом году встреча должна была состояться в Праге в конце ноября. Чешское министерство обороны расценивает это как невыполнение обязательств по договору, подписанному в 1999 году, что ставит под угрозу в том числе и уход за захоронениями красноармейцев в Чехии.

Это первый случай с момента подписания договора об уходе за военными захоронениями, когда межправительственная комиссия не будет заседать. Чехия столкнулась с огромным сопротивлением, стремясь восстановить в России памятники чехословацким легионерам, которые воевали там в 1918–20 годах.

Уже 8 лет длятся переговоры об установке памятника чехословацким легионерам в Златоусте, где 27 мая 1918 года произошло одно из столкновений легионеров с большевиками. В этом городе находились два захоронения погибших, но в советское время, как тогда было делом вполне обычным, на их месте появились городские постройки. Где были эти захоронения, неизвестно до сих пор, местные историки информацию о них найти не смогли, неточные упоминания сохранились лишь в чешских архивах. Но Чехия хотела бы установить в память о своих солдатах памятник. Переговоры об этом ведутся с 2010 года. Сначала планировалось установить памятник недалеко от железной дороги, где завязался бой, затем администрация города предложила другое место, но монумент до сих пор так и не появился. В последнем письме, посланном администрацией Златоуста, говорится о том, что против его установки выступили ветераны Великой Отечественной войны, и от этой идеи город решил отказаться. При этом речь идет о событиях, произошедших на 20 с лишним лет раньше войны между СССР и нацистской Германией.

Подобная ситуация сложилась и вокруг памятников легионерам в Самаре и пригороде – близ станции Липяги. Самарский памятник легионерам уже семь лет как готов. Его изваял российский архитектор Геннадий Белянкин. Уже в двух местах для него ставили постамент, но в последний момент местные власти отменяли свое решение.

Павел Филипек, координатор отдела по уходу за военными захоронениями министерства обороны Чехии, считает, что все это свидетельствует о невыполнении Россией двухстороннего соглашения:

– У российской стороны нет интереса к поиску выхода из сложившейся ситуации. Россия использует соглашение о военных захоронениях исключительно для того, чтобы каким-то образом достигать своих краткосрочных целей. Что это за цели – я даже не могу себе представить, так как не могу понять, что заставляет российскую сторону через 100 лет препятствовать нам почтить память мертвых, учитывая, что почти все наши захоронения были варварски уничтожены. В России было 30 памятников, которые поставили павшим чехословацкие легионеры и некоторые россияне, которые жертвовали на них средства. В советское время их сровняли с землей, кроме одного памятника на кладбище во Владивостоке и одного в Красноярске. Мы хотим только одного – восстановить уничтоженное. Но сейчас на многих местах сделать это уже невозможно, поэтому мы ищем, где можно установить хотя бы памятник. Например, на костях легионеров построен завод "Волгакабель" в Самаре. Там, между прочим, были не только захоронения наших военных, это было старое православное кладбище: у большевиков была странная "традиция", они строили парки, дома или заводы прямо на кладбищах, где похоронены их соотечественники.

Мы хотели бы, чтобы к нашим захоронениям относились так же, как в Чехии мы относимся к захоронениям россиян, погибших в обеих мировых войнах. Даже несмотря на то, что с 1968 года мы жили в условиях оккупации, никто не уничтожал могилы красноармейцев. Иногда появляются вандалы, но речь идет о редких исключениях, и повреждения всегда устраняют. Захоронения россиян содержатся в образцовом состоянии, в отличие от наших могил в России.

Несмотря на то, что с 1968 года мы жили в условиях оккупации, никто не уничтожал могилы красноармейцев

– Согласно договору, каким образом осуществляется уход за захоронениями, кто его финансирует?

– У нас на уход за памятниками средства выделяются по трем каналам: министерством обороны, региональными администрациями и из бюджетов тех населенных пунктов, на территории которых имеются военные кладбища. В России лишь один раз потратились на наши захоронения. Это было в случае повторного ремонта кладбища легионеров во Владивостоке, потому что большая часть из выделенных нами на это 5 миллионов крон (приблизительно 14,5 миллионов рублей) была украдена.

– Каким образом это произошло?

– Мы обязаны по договору все подобные работы осуществлять через ассоциацию "Военные мемориалы". Работы были сделаны настолько некачественно, что нам через десять лет заново пришлось браться за капитальный ремонт. Снова за наши же средства. К сожалению, и во второй раз работы были сделаны крайне некачественно. У нас уже есть правило: не использовать при строительстве бетон, потому что то, что сделано в России из бетона, всегда сделано плохо. Мы стараемся везде использовать камень, его не так просто украсть, – говорит Павел Филипек.

Несмотря на то, что по договору каждая из сторон должна надлежащим образом следить за могилами и памятниками на своей территории, а также вовремя ремонтировать мемориальные сооружения, в отличие от Чехии, Россия не выделяет на эти цели достаточно средств. Доходит до того, что даже покраску кладбищенского забора вынуждено финансировать чешское министерство обороны. Такая ситуация сложилась в Бузулуке, где находится захоронение как чехословацких легионеров, так и павших из соединения Людвика Свободы, воевавшего на стороне Красной армии в годы Второй мировой. Ремонтные работы на этом кладбище также финансировала чешская сторона. По словам Павла Филипека, эти средства, согласно договору, должна выделять Россия:

– Мы довольно долго говорим нашим партнерам об этом, но ничего не изменилось. В прошлом году встреча состоялась в Самаре, где мы рассказывали о наших проблемах, нам обещали, что еще до чемпионата мира по футболу памятник будет установлен. Это обещание было дано мэром города и тогдашним главой комиссии генералом Поповым. Воз и ныне там. Честно говоря, 10 лет назад, когда начиналось наше сотрудничество, я был полон надежд. Сейчас я разочарован. Каждый раз, когда российская сторона обращала внимание на случаи вандализма, связанные с захоронениями российских или советских солдат, мы принимали к сведению эту информацию и действовали. Так же мы поступали, когда имелись нарушения при перемещении захоронений. Российской стороне, видимо, на это наплевать, поэтому, думаю, и с нашей стороны отношение теперь не будет прежним, – говорит Филипек.

Когда начиналось наше сотрудничество, я был полон надежд. Сейчас я разочарован

На станции Липяги под Самарой уже несколько лет стоит пустой постамент для памятника. К нему чехи регулярно возлагают цветы. Каменный прямоугольник исписан надписями "Нет памяти грабителям и убийцам". Такая реакция – отчасти следствие интерпретации событий столетней давности центральными российскими каналами. В одной из программ, показанных на телеканале "Россия 1", ведущий Николай Сванидзе рассказывал о терроре, который якобы развязывали легионеры против симпатизирующих большевикам, а также о том, что они эшелонами вывозили награбленное из России.

– И в Самаре аргументация такова, что белочехи были убийцами, насильниками, злодеями, грабителями. При этом во время первой встречи в Самаре в 2008 году по поводу памятника вице-мэр города Екатерина Горбунова сказала мне, что четырехмесячное пребывание легионеров в Самаре было единственным периодом, когда там была демократия. Но сегодня, кроме пары местных историков, хорошо изучивших те события, все остальные говорят, что у них есть свидетельства каких-то бабушек (наверное, всё же матерей нынешних бабушек, речь ведь о делах столетней давности), которые помнят, что легионеры-насильники там делали.

Павел Филипек рассказывает, что в России существуют три мифа, связанные с чехословацкими легионерами. Первый – что они убили Колчака, второй – что украли золотой запас России, третий – что убили членов царской семьи:

– Колчака казнили эсеры, которые были в то время главной политической силой в Иркутске. Относительно золотого запаса здесь, в Праге, в архиве министерства иностранных дел хранится протокол передачи золота большевикам. В нем написано, что, где и как передавалось. Стоит отметить, что передана была только треть золота, потому что две трети были истрачены самим Колчаком для покупки оружия и военного снаряжения, которое продавали ему Великобритания, США, Франция и Япония. Документы, подтверждающие это, находятся в архивах перечисленных стран, в них есть упоминание, что за это оружие Колчак платил средствами и золотом, которыми он располагал в то время.

Колчака же легионеры сначала охраняли, а потом решили выдать большевикам после приказа союзников, французский генерал Жанен принял такое решение. А легионеры были научены выполнять приказы. Кроме того, они, начиная с 1918 года, слушали обещания союзников, что вот-вот придет подкрепление. Говорилось, что вместе с легионерами будут воевать японцы, но были опасения союзников, что они получат слишком большое влияние в России. В итоге появились лишь символические соединения американских, британских и французских войск, которые практически не участвовали в боях, и к 1920 году чехословаки решили покинуть Россию. Большевики поставили условие: им не будут препятствовать в продвижении на восток, если будет выдан Колчак и золото. После провозглашения независимости Чехословакии легионеры уже не хотели воевать в России, потому что главной целью их борьбы было основание собственной республики.

Я верю, что в России победит здравый дух

Сейчас многим в России выгодно поддерживать миф, что в зверствах, которые совершались всеми сторонами во время гражданской войны на востоке России, виноваты прежде всего белочехи. Это отличная пропаганда! Но я продолжаю надеяться на лучшее, иначе я бы не ездил в Россию. Я верю, что в России победит здравый дух, хотя сейчас кажется, что этого не происходит. Мертвый солдат не может быть врагом. То, что кто-то использует кости убитых сто лет назад людей для собственных идеологических нужд, я считаю это крайне некультурным, – заявляет Павел Филипек, координатор отдела по уходу за военными захоронениями министерства обороны Чехии.

Чехия в ближайшее время планирует перенос нескольких захоронений красноармейцев на своей территории. Уже год Прага ожидает согласия на это российской стороны. Павел Филипек говорит, что, если между двумя странами не возобновится нормальное общение, эти захоронения будут перенесены без такого согласия.