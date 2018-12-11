Разлюли-калинка. Телеканал "Россия" клюнул на фейк о "желтых жилетах"

В понедельник, 10 декабря, в программе "Вести в 20.00" телеканала "Россия 1" был показан сюжет о протестах "желтых жилетов" во Франции. В него вошло видео, на котором один из протестующих играет на установленном посреди блокированного шоссе красном рояле песню "Калинка", написанную российским композитором Иваном Ларионовым в народном стиле и более известную как "Калинка-малинка". Радио Свобода выяснило, что это видео – фейк, и на самом деле французский музыкант играет на рояле песню Hit the Road Jack американского музыканта Перси Мэйфилда.

Французские спецслужбы начали расследование о вмешательстве российских интернет-троллей в ситуацию с протестами "желтых жилетов", а российские СМИ пытаются от этих обвинений отбиться.

​"Протестующие откровенно высмеивают конспирологическую версию, что протесты разжигает Россия. На импровизированном рояле в кустах играют "Калинку", – говорит зрителям ведущий "Вестей" Игорь Кожевин (на видео ниже – на отметке в 10 минут 20 секунд):

В титрах к этому видео, расположенных вертикально в правой части экрана, есть ссылка на источник – твиттер-аккаунт EnglishRussia1. Такое видео действительно было размещено в этом аккаунте днем 10 декабря, в тот же день, когда готовился выпуск "Вестей". Но на самом деле, как удалось выяснить Радио Свобода, оригинальная запись, сделанная во время перекрытия "желтыми жилетами" шоссе №9 в районе города Бессан на юге Франции, была опубликована в Твиттере еще 8 декабря. На оригинальном видео, снятом участницей протеста "желтых жилетов", звучит совсем другая мелодия, движения рук пианиста (в отличие от сюжета "Вестей") совпадают со звуковым рядом, а фоновый шум (опять же, в отличие от телесюжета) соответствует месту действия:

На сайтах французских информационных агентств действительно есть сообщения о том, что 8 декабря, в субботу (как в Париже, так и в других французских городах это традиционный день максимальной активности "желтых жилетов"), протестующие перекрывали шоссе №9 в районе Бессана. Делали они это и неделей ранее, 1 декабря, причем тогда на шоссе был установлен этот же красный рояль, на котором тот же музыкант, что и в ролике от 8 декабря, играет ту же самую импровизацию. На видео от 1 декабря, снятом местным жителем Давидом Родригесом, попала не только импровизация, но и часть основной мелодии, в которую она вплетена: пианист исполняет знаменитую композицию Hit the Road Jack, написанную американским музыкантом Перси Мэйфилдом и прославленную на весь мир Рэем Чарльзом.

Видео от 8 декабря, на котором рояль развернут уже перпендикулярно шоссе (а рядом с роялем горит костер), с наложенной на него "Калинкой", публиковали и другие пользователи Твиттера, пытаясь преподнести его как доказательство вмешательства России во внутренние дела Франции: например, его можно найти в Твиттере "Записки сумасшедшего", где фейковый ролик был размещен в ночь на 9 декабря. Именно в таком виде это видео и перекочевало в программу "Вести в 20.00", позволив ведущему сделать саркастическую реплику. Надо полагать, если бы редакторы программы вовремя обнаружили подмену музыки в ролике, опровергнуть посыл о вмешательстве России в протест "желтых жилетов" Игорю Кожевину было бы гораздо проще.

Российские телеканалы регулярно попадаются на использовании фейковых и подложных видео. Последним громким случаем такого рода стал сюжет программы "Время" на Первом канале. Канал показал подставного участника украинского Евромайдана в своём сюжете об очередной годовщине революционных событий в Украине. Под видом украинца – участника акций протеста в центре Киева в 2013 году, разочаровавшегося в итогах Майдана, был показан житель Белоруссии. Канал извинился за свой сюжет, возложив ответственность за него на внештатных журналистов, и пообещал опубликовать их извинения.