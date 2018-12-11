NBC News: Мария Бутина частично признала свою вину

Мария Бутина, которую в Соединённых Штатах обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, частично признала свою вину. Как сообщает NBC News, Бутина пошла на сделку с федеральными прокурорами. По данным телеканала, Бутина признает вину по одному пункту обвинения, максимальный срок заключения по которому – полгода с последующей депортацией.

В частности, утверждается, что россиянка созналась в сговоре с американцем в нарушение закона, регулирующего деятельность иностранных агентов в США. Имя этого американца не уточняется. В настоящее время Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, сделка с прокуратурой может предусматривать куда более короткий срок. Приговор будет объявлен в следующем году. Сторона защиты проведёт слушания 13 декабря.

Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов. По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.