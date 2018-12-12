Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог в $7,5 млн

Суд в Канаде освободил под залог в 7 с половиной миллионов долларов финансового директора и дочь основателя китайского телеком-гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Она также обязана носить электронный браслет, сдать паспорт и находится дома с 11 часов вечера до шести утра. Решение вынесено после трех дней слушаний в суде в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает Reuters.

Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря по запросу США, где топ-менеджера подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Позже она была арестована, что привело к падению фондовых бирж.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. В Вашингтоне считают, что с помощью оборудования компании китайские власти могут собирать данные, представляющие коммерческий или военный интерес для Пекина. Ранее США внесли компанию в черный список поставщиков оборудования для государственного использования. От использования инфраструктуры Huawei отказались так же власти Австралии.