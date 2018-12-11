В Китае задержан бывший канадский дипломат

В Китае задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг, сообщают источники агентства Reuters. Корреспонденту агентства эту информацию подтвердил нынешний работодатель Коврига.

Бывший дипломат сейчас работает в исследовательской организации International Crisis Group, занимаясь, в частности, анализом событий в Китае. В организации агентству Reuters сообщили, что будут добиваться скорейшего освобождения своего сотрудника. Ранее Майкл Ковриг с 2003 до 2016 года работал в дипломатической службе Канады в Пекине и Шанхае.

Задержание Коврига пока не прокомментировали ни китайские, ни канадские власти.

1 декабря по запросу США в Канаде арестовали финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Пока неизвестно, связано ли с этим событием задержание бывшего канадского чиновника. США обвиняют финдиректора Huawei в создании мошеннических схем для обмана американских органов финансового надзора. По версии следователей, их целью был обход американских санкций против Ирана.

Задержание Мэн Ваньчжоу прошло в день встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине. Во время саммита лидеры обсуждали пути разрешения торгового конфликта между Китаем и США.