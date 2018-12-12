ЕС планирует оказать финансовую поддержку юго-востоку Украины

Европейский союз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Речь идёт о поддержке по линии Европейского инвестиционного банка, подчеркнула Могерини, не уточняя подробности, передаёт DW.

Накануне на заседании Европарламента она приветствовала успехи Киева в проведении реформ. Однако признала, что перед украинскими властями стоит ещё целый ряд нерешённых проблем – таких как создание некоррумпированной судебной системы, преодоление злоупотреблений в банковском секторе и расследование нападений на гражданских активистов и журналистов.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что ЕС, несмотря на разногласия с США по ряду международных вопросов, продолжает координировать свою политику по Украине.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону и его западным союзникам следует обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море. По его словам, страны Евросоюза могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Среди других возможных мер он назвал отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT. По мнению Волкера, Россия своими действиями на Украине хочет повлиять на исход выборов, в которых будут участвовать украинские избиратели в марте 2019 года.