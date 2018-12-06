США могут предложить союзникам закрыть порты для российских судов

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, до Рождества или Нового года. В беседе с "Голосом Америки" он рассказал, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля" России в общих водах Азовского моря.



Волкер заявил, что Азовское море является предметом двустороннего соглашения между Украиной и Россией и выразил несогласие США с претензиями России на то, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. "Они украинские", заявил американский дипломат. "Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете", отмечается в публикации "Голоса Америки".

Мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским.

По словам Волкера, действия России в ходе конфронтации 25 ноября, когда она обстреляла и в конечном итоге захватила три украинских военных корабля, которые пытались пройти из Чёрного моря в Азовское через Керченский пролив, являются "явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной.



США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих и агентов спецслужб, арестованных российскими спецслужбами, подчеркнул американский представитель.



По словам Волкера, европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. С таким предложением недавно выступила член президиума правящего Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель, отметил Волкер. По его словам, США хотят принятия таких мер, которые привели бы Россию за стол переговоров для выработки решений.

Среди других возможных мер воздействия – отключение межбанковской системы SWIFT



Среди других возможных мер спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT.



В интервью "Голосу Америки" Волкер заявил, что Россия своими действиями на Украине хочет повлиять на исход выборов, в которых будут участвовать украинские избиратели в марте 2019 года. Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы "крайне безрассудно" идти на еще более агрессивные шаги. Он подчеркнул, что украинские военные теперь гораздо лучше подготовлены, чем прежде, и новый опыт вмешательства дорого обойдётся Москве: она не сможет отрицать свою вину, а Украина получит растущую поддержку.