Вслед за наручниками "Нежность" МВД закупит дубинки-шокеры

Российская полиция закупит более 8 тысяч комплектов дубинок-электрошокеров на общую сумму в 80 миллионов рублей. Они способны поражать человека на расстоянии нескольких метров при помощи отстреливающихся электродов.

МВД планирует покупать спецсредства в два этапа и рассчитывает получить первую партию до 20 декабря, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что к этой же дате российская полиция закупает почти 30 тысяч пар наручников "Нежность" на сумму около 26 миллионов рублей.