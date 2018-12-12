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Вслед за наручниками "Нежность" МВД закупит дубинки-шокеры

Иллюстративное фото

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Российская полиция закупит более 8 тысяч комплектов дубинок-электрошокеров на общую сумму в 80 миллионов рублей. Они способны поражать человека на расстоянии нескольких метров при помощи отстреливающихся электродов.

МВД планирует покупать спецсредства в два этапа и рассчитывает получить первую партию до 20 декабря, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что к этой же дате российская полиция закупает почти 30 тысяч пар наручников "Нежность" на сумму около 26 миллионов рублей.

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