Конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой признала голодомор - массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в Вашингтоне. 3 октября такое решение принял американский Сенат.
Ответственность за организацию геноцида украинцев в резолюции возлагается на Иосифа Сталина и тогдашнее партийное руководство. В документе также осуждаются действия советских властей против украинского народа. В частности, говорится об ограничении права на самоопределение и на свободу слова.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал документ "историческим решением, которого украинцы ждали десятилетиями".
Ранее в министерстве иностранных дел России осудили приравнивание голодомора на Украине к геноциду и назвали массовый голод "общей трагедией народов СССР".
Голодомор признают геноцидом украинского народа почти 20 стран мира. Среди них — Польша, Канада, Австралия и Грузия.
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