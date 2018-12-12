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Леон Кремер

Золотов подал в суд на Навального. Leon Kremer #34

Золотов подал в суд на Навального. Leon Kremer #34
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Глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд на Алексея Навального. Среди его требований - миллион рублей и опровержение информации, указанной в расследовании ФБК касающемся закупок продовольствия для Росгвардии. Дуэль между ними не произошла, дебаты на федеральном канале тоже не случились, так что Виктор Золотов решил пойти по пути Усманова и подать в суд. Кроме того, чтобы улучшить свою репутацию, Золотов пообещал передать миллион рублей отсуженный у Навального на пожертвование детскому дому. Такой же способ "избавления от грехов" совсем недавно использовал известный блогер Николай Соболев. Очень жаль, что сострадание к детям в наше время становится универсальным способом оправдать свою продажность.

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