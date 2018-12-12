Сенцов в письме: "Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат"

Олег Сенцов в своем письме из российской колонии выразил надежду на то, что его услышат в Страсбурге, где украинского режиссера сегодня заочно наградят премией имени Сахарова "За Свободу Мысли".

Письмо Сенцова опубликовала в среду в Фейсбуке правозащитница Татьяна Щур.

"Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде! Но это все мелочи, которые решатся рано или поздно", – написал Сенцов.

Режиссер подчеркнул, что делается главное: поставлена его пьеса, роман уже на завершен на две трети, а детские рассказы уже переиздают в третий раз. Сенцов также пообещал переслать из колонии "еще один сборник".

Получать премию имени Сахарова в Страсбурге будут двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе. Каплан пообещала зачитать на церемонии речь режиссера.

Ранее Татьяна Щур сообщила, что Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в терроризме, уже три недели не может получить высланную ему посылку с теплыми вещами и продуктами питания.