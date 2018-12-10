Олегу Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в терроризме, уже три недели не может получить высланную ему посылку с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом сообщила в фейсбуке правозащитница Татьяна Щур. По её словам, посылка, отправленная Сенцову по согласованию с ним, была сдана на почту 12 ноября. 27 ноября извещение о ней было получено колонией в Лабытнангах в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Объяснять, для чего заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями, нормальным людям не нужно. Но руководство колонии, очевидно, этого не понимает. Или, наоборот, понимает слишком хорошо", - пишет Щур. Она также исключила предположение, что отправитель "превысил положенный вес", так как ограничения по весу посылок были отменены еще в 2017 году.

Руководство колонии не объясняет причины задержки с выдачей полсылки. Правозащитница направила жалобы в администрацию президента России, Федеральную службу исполнения наказаний и Генеральную прокуратуру.

Ранее адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что вопреки праву его подзащитный с ноября не получает "Новую газету", на которую подписан.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. С 14 мая по 5 октября 2018 года Сенцов держал голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. 25 октября 2018 года он был удостоен премии имени Сахарова "За свободу мысли". Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. Представитель ЕС призвал Кремль отпусить Сенцова на вручение премии.