Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google за отказ фильтровать контент

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google из-за того, что интернет-гигант отказывается фильтровать контент, запрещенный российскими властями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.

Он подчеркнул, что ведомство готово к крайним мерам в случае, если, по его словам, "иностранная компания не соблюдает российское законодательство". В настоящее время предельное наказание за подобное нарушение – это штраф. Однако, как указал чиновник, российские власти готовы принять новые меры на законодательном уровне.

Субботин отметил, что, говоря о запрещенном контенте, власти имеют в виду детскую порнографию, суициды, наркотики, азартные игры, продажу алкоголя, а также экстремизм и терроризм.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за нежелание исключать запрещенные сайты из поисковой выдачи.

10 декабря главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло раскритиковала Роскомнадзор за блокировку ее издания и предполагаемое давление на ряд российских СМИ. По ее словам, власти фактически вводят "запрет на профессию" журналиста.