В СПЧ сочли немыслимым законопроект об "оскорблениях власти в интернете"

Член Совета по правам человека при президенте России, руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, считает немыслимым предложение законодателей наказывать за выражение в интернете неуважения к органам власти.

"Это просто немыслимое дело, - заявил он. - Массовые штрафы, конечно, последуют, ведь образуется неиссякаемая база. Люди же всё равно не перестанут материться".

В свою очередь, оппозиционный политик Алексей Навальный, комментируя новую инициативу депутатов, сообщил, что у него "нет фотографии, где он катается по полу от смеха".

Законопроект о штрафах и административных арестах за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти, был внесен в Госдуму в среду.

Авторы инициативы - глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. В частности, они предложили приравнять оскорбление представителей власти в интернете к мелкому хулиганству и позволить генпрокуратуре без суда блокировать сайты, распространяющие подобные материалы.