Российский "ящик" игнорирует Россию

Федеральное российское ТВ интересуется сугубо внутриукраинскими делами. Своими - нет. Президентский совет по правам человека прошел незамеченным. Почему так мало внимания своей стране? В студии политик Леонид Гозман и правозащитник Игорь Каляпин. Ведущая Елена Рыковцева

Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12

Звоните начиная с 19.05