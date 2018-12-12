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Российский "ящик" игнорирует Россию

Евгений Попов и Ольга Скабева (ВГТРК) берут интервью у телевизора, коллаж

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Федеральный эфир почти целиком заполнен украинской тематикой

Федеральное российское ТВ интересуется сугубо внутриукраинскими делами. Своими - нет. Президентский совет по правам человека прошел незамеченным. Почему так мало внимания своей стране? В студии политик Леонид Гозман и правозащитник Игорь Каляпин. Ведущая Елена Рыковцева

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