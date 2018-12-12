Ангела Меркель поддержала продление санкций против России

Германия выступает за продление действующих против России санкций, заявила в немецком парламенте канцлер Ангела Меркель. В четверг и пятницу на саммите Европейского совета соберутся лидеры ЕС, которые примут решение по продлению ограничительных мер на год.

Меркель связала необходимость продления санкций с действиями России в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали экипаж трёх украинских кораблей.

"Мы не можем принять претензии России на Азовское море", — приводятся слова Меркель в Твиттере Христианско-демократического союза (немецкой правящей партии).

В то же время агенство Reuters сообщает, что за день до открытия саммита в Брюсселе среди европейских лидеров нет консенсуса по поводу введения новых мер против России. Об этом агенству рассказал анонимный источник во властях Германии.

В конце ноября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что 13-14 декабря в Брюсселе пройдет саммит, на котором лидеры ЕС примут решение по продлению санкций против России. По мнению Туска, продление санкций оправдано событиями в Керченском проливе. Но ЕС не должен из-за них расширять санкционный список, считает председатель Европейского Совета.

Первые санкции против России Брюссель ввел после аннексии Крыма в марте 2014 года. В следующие годы санкционный перечень значительно расширили, в основном из-за военного конфликта в Донбассе – Евросоюз обвиняет Москву в военной поддержке местных пророссийских сепаратистов.