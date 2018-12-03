ЕС введет санкции за отравление в Солсбери и выборы в "ДНР"

Европейский Союз в ближайшее время намерен ввести санкции против 5 лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его данным, санкции будут введены "до рождества", то есть до 24 декабря.

Также, по сообщению нашего корреспондента, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию не признанных международным сообществом выборов в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах востока Украины - в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Официально Евросоюз пока не объявлял о намерении ввести санкции.

Неизвестно также, кто именно будет включен в санкционные списки.

В отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания обвиняет российские спецслужбы. Названы имена предполагаемых преступников - по документам, это Руслан Боширов и Александр Петров. Группа Bellingcat утверждает, что за этими именами скрываются агенты российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Официальный Лондон утверждает, что решение об отравлении принималось в Кремле. Скрипали выжили после отравления, умерла британская гражданка, по-видимому случайно оказавшись под воздействием яда.

ЕС согласился с мнением британских властей. Большинство стран Евросоюза вслед за Британией в качестве реакции на отравление в Солсбери выслало ранее определённое число российских дипломатов.

В Донбассе в ноябре выбирали глав так называемых "народных республик". ЕС не признал голосование, как и власти Украины.