Во Франции арестован предполагаемый военный преступник ЦАР

Французские власти арестовали иностранца, подозреваемого в совершении военных преступлений в Центральноафриканской Республике. Теперь ему грозит экстрадиция в Гаагу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного уголовного суда.

Как утверждается, Патрис-Эдуард Нгаиссона был высокопоставленным лицом в христианском ополчении "Антибалака", которое систематически нападало на местное мусульманское население в период с 2013 по 2014 год.

Нгаиссона отрицает обвинения. В феврале его избрали в исполнительный комитет Конфедерации африканского футбола, несмотря на возражения со стороны правозащитников, в том числе Human Rights Watch.

С 2012 по 2016 год ЦАР была погружена в кровопролитный межрелигиозный конфликт между христианами и мусульманами. В ноябре 2013 года специальный советник ООН Адама Динг заявил о высоком риске геноцида по религиозному признаку в этой стране.

В последние месяцы ЦАР упоминается в СМИ в связи с предполагаемым присутствием там российских наемников. Как утверждается, они получили право добывать ресурсы в обмен на военную помощь местной президентской администрации.