"Все устали от этой глупой несправедливости"

В Москве студенты и выпускники ВГИКа провели художественную акцию "Быть Кириллом Серебренниковым". Это часть съемок документального фильма о "Гоголь-центре" режиссера Артема Фирсанова. Главный герой - Кирилл Серебренников - больше года находится под домашним арестом. Авторы фильма выбрали фразы из интервью и выступлений Кирилла Серебренникова в суде и предложили всем желающим произнести эти слова за него. Сначала съемки планировали провести в стенах ВГИКа, но их пришлось перенести из-за запрета руководства вуза.