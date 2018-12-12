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"Все устали от этой глупой несправедливости"

"Все устали от этой глупой несправедливости"
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В Москве студенты и выпускники ВГИКа провели художественную акцию "Быть Кириллом Серебренниковым". Это часть съемок документального фильма о "Гоголь-центре" режиссера Артема Фирсанова. Главный герой - Кирилл Серебренников - больше года находится под домашним арестом. Авторы фильма выбрали фразы из интервью и выступлений Кирилла Серебренникова в суде и предложили всем желающим произнести эти слова за него. Сначала съемки планировали провести в стенах ВГИКа, но их пришлось перенести из-за запрета руководства вуза.

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