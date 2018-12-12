Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке госпереворота в Венесуэле

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в подготовке переворота в его стране. По словам Мадуро, кроме свержения венесуэльского правительства, Болтон хотел организовать его убийство. Президент Венесуэлы утверждает, что в нападении якобы должна была участвовать группа из семисот наёмников.

На этой неделе Мадуро объявил, что Соединённые Штаты планируют государственный переворот в Венесуэле, чтобы, как он выразился "подорвать демократическую жизнь" в стране. В сентябре американские СМИ сообщали, что представители США в прошлом году несколько раз встречались с венесуэльскими военными, которые планировали свержение Николаса Мадуро. Заговорщики якобы просили США о содействии, но в Вашингтоне решили, что оказывать его нецелесообразно, и планы государственного переворота сошли на нет.

Белый дом не прокомментировал сообщение СМИ, заявив лишь, что "продолжает поддерживать идею мирного и упорядоченного возвращения Венесуэлы к демократии". Президент США Дональд Трамп ранее не исключил силовые сценарии решения кризиса в Венесуэеле. До этого реакция Вашингтона на репресси венесуэльских властей против оппозиции сводилась лишь к экономическим санкциям.