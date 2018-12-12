В Кургане активиста задержали за акцию с сожжением Конституции

В Кургане сотрудники правоохранительных органов задержали местного активиста Ярослава Лобанова за акцию с сожжением Конституции России у здания Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает телеграм-канала "Правозащита Открытки".

Активиста с применением силы завели в здание ФСБ. После этого он перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что его доставили в отдел полиции и отпустили через три часа без протокола об административном правонарушении. Лобанова попросили снова явиться в отдел 13 декабря. Издание Znak.com сообщило, что был задержан их корреспондент, снимавший акцию.

Ранее во Владивостоке активисты изобразили Конституцию России распятой на кресте. Эту акцию они приурочили к 25-летию высшего нормативного акта страны.

Оппозиционные активисты и правозащитники неоднократно обвиняли российские власти в несоблюдении закрепленных в Конституции прав и свобод человека. Как правило, речь идет о праве на свободу и личную неприкосновенность, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни.