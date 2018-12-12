Во Владивостоке активисты "распяли" Конституцию в день её 25-летия

Во Владивостоке активисты изобразили Конституцию России распятой на кресте. Эту акцию они приурочили к 25-летию высшего нормативного акта страны. Сообщение об акции размещено в паблике движения "Открытая Россия" в Приморье.
Активисты заявляют, что главный документ России постигла та же участь, что и Христа.
"В обоих случаях жертва должна была выступить в качестве спасителя народа, но попала под санкции. Приходится выживать без помощи силы, которая теперь кажется мистической", – говорится в публикации.
Оппозиционные активисты и правозащитники неоднократно обвиняли российские власти в несоблюдении закрепленных в Конституции прав и свобод человека. Как правило, речь идет о праве на свободу и личную неприкосновенность, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни.
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