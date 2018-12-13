Европарламент выступил за отмену проекта "Северного потока-2"

Европейский парламент высказался за прекращение строительства “Северного потока–2”, который депутаты считают "политическим проектом". Резолюцию поддержали 433 европейских парламентария, 105 высказались против, 30 - воздержались.

Европарламент заявил, что ключевую роль в европейской сети энергообеспечения играет Украина, а "Северный поток-2" представляет угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в документе.

12 декабря палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой выступила за введение санкций против "Северного потока – 2" и призвала европейские страны отказаться от участия в проекте. В настоящее время Конгресс США рассматривает около десяти законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России и её экспортных возможностей, чтобы сократить зависимость Европы от российской нефти и газа. В Вашингтоне считают, что диверсификация источников энергии – ключ к сохранению энергетической независимости Европы.

"Северный поток – 2" должен пройти через Балтийское море от побережья России до Германии. Ввод в строй двух ниток трубопровода, общей мощностью 55 млрд куб.м. газа в год, намечен на конец 2019 года. Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому"Газпрому". Западными партнерами "Газпрома" являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV. Стоимость строительства "Северного потока-2" оценивается в 9,5 миллиардов евро.