Россия объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата. Это стало ответом на высылку Словакией сотрудника российской дипломатической миссии из-за подозрений в шпионаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

О высылке российского дипломата из Словакии стало известно 5 декабря. По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, сотрудника посольства России объявили персоной нон-грата и отправили на родину 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов.

Имя подозреваемого в шпионаже не называли. В Совете Федерации России пообещали зеркальный ответ.

3 декабря Служба безопасности Чехии опубликовала отчёт, в котором Россия обвиняется в кибератаках на чешский МИД. В отчёте действия России названы главной угрозой для безопасности Чехии. В середине ноября австрийская пресса сообщила о задержании военного по подозрению в шпионаже в пользу России.

Весной этого года в Нидерландах была задержана группа предполагаемых российских шпионов, их выслали из страны. После этого США, Великобритания, Нидерланды и еще несколько стран обвинили военную разведку России в кибератаках по всему миру. Москва все обвинения отвергла.