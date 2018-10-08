Лавров: поездка российских "специалистов" в Гаагу не была тайной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в поездке обвиненных властями Нидерландов и Соединенных Штатов в кибершпионаже граждан России в Гаагу в апреле нынешнего года не было "ничего тайного".

Лавров в понедельник впервые прокомментировал выдвинутые на прошлой неделе в адрес четырех граждан России обвинения в попытке хакерской атаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Глава МИД России назвал обвиненных россиян "специалистами", не уточнив, в какой именно сфере они являются таковыми. По словам Лаврова, их поездка в Гаагу была "рутинной". Он подтвердил, что россияне были задержаны и их "попросили уехать" из страны, но добавил, что никаких обвинений в их адрес тогда не выдвигались. Лавров предположил, что обнародование информации о том, что они готовили кибератаку, спустя полгода после описываемых событий призвано "отвлечь внимание от сложных вопросов, которые сейчас обсуждаются в ЕС и НАТО".

В МИД России в понедельник вызвана посол Нидерландов в Москве, как заявило российское внешнеполитическое ведомство, в связи с "кампанией дезинформации" против России.

В Нидерландах высланных из страны россиян считают сотрудниками российской военной разведки. Утверждается, что у них было изъято оборудование для совершения хакерских атак, в том числе и свидетельства о попытках получить доступ к данным о расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом. Дипломатические паспорта всех четверых отличались лишь одной цифрой. У одного из них была обнаружена квитанция на такси от района, где расположена воинская часть, имеющая отношение к военной разведке, до аэропорта.

Вместе с Нидерландами Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран обвинили Россию и конкретно военную разведку (бывшее ГРУ) в кибератаках на ОЗХО, Международное антидопинговое агентство и ряд других глобальных и национальных организаций.