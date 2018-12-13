ЕС будет бороться с джихадизмом и российской киберугрозой

Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге принял две резолюции по приоритетным направлениям внешней политики Евросоюза в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского парламента.

В частности, одним из основных направлений для европейских стран в следующем году станет противостояние российской киберугрозе. Помимо прочего Евросоюз сосредоточится на борьбе с джихадистским терроризмом, сетевой дезинформацией и нелегальной миграцией.

Депутаты подчеркнули, что ЕС должен быть более устойчивым к внешнему вмешательству, особенно в преддверии выборов в Европарламент. Они пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

Парламентарии также отметили необходимость увеличения инвестиций в разведку, развертывание спутниковой связи и укрепления военного потенциала стран Евросоюза. Согласно резолюции, предлагается создать Совет безопасности ЕС. Он займётся вопросами обороны и внешней политики.

Европарламент считает, что основополагающим для решения проблем безопасности в Европе должно стать стратегическое партнёрство НАТО и ЕС. Депутаты призвали политические силы в Европе и США к укреплению трансатлантических связей в сфере безопасности.