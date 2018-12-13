Иранский активист скончался после 60-дневной голодовки

Иранский активист Вахид Насир скончался в заключении после 60-дневной голодовки. Его обвинили в оскорблении верховного лидера Ирана аятоллы Аль Хаменеи. Как сообщается, погибший требовал перевода из тюрьмы строгого режима.

Первоначально его арестовали в сентябре 2015 года. Он провел за решеткой 2,5 года. Спустя 5 месяцев после освобождения его снова задержали и приговорили к 8 годам лишения свободы за преступления, которые квалифицируются как "оскорбление верховного лидера" и "пропаганда против интересов государства". Он сделал соответствующие записи на странице в Facebook.

В октябре он объявил голодовку в знак протеста против незаконного приговора, после чего оказался в больнице. О его смерти сообщили родственники.

Ранее суд в Иране приговорил трех правозащитников к длительным срокам лишения свободы. Двое адвокатов получили по шесть лет тюрьмы за "пропаганду" против правительства, и еще один был приговорен к 13 годам заключения за передачу информации иностранному государству через интервью в СМИ.